Что нельзя делать в праздник Кузьминок и какие традиции следует соблюдать





Чтобы полностью проникнуться атмосферой старинного праздника, в этот день не стоит думать о негативе и избегать стрессовых ситуаций. Лучшее времяпровождение будет в семейном кругу с родственниками. Главная традиция 14 ноября – это отдых. В прошлом было принято подкармливать в этот день дворового духа, чтобы в семье было благополучие. Некоторые считали, что Кузьминки — это отличная дата для проведения свадебных обрядов. Благодаря бракосочетанию в этот день можно было привлечь к молодой паре счастье и долгие годы в браке. Если ли же до свадьбы у молодых людей было еще далеко, то этот день выбирали для знакомства с родителями невесты или жениха.Согласно приметам, если 14 ноября будет снежная погода, то стоит ожидать долгую и солнечную весну. Если же к этому дню уже замерзнут реки, то стоит готовиться к сильным заморозкам зимой и сильному солнцепеку следующим летом.