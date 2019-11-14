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Что нельзя делать в праздник Кузьминок и какие традиции следует соблюдать

С давних времен большое внимание уделялось православным и народным праздникам, почитались все традиции и приметы. 14 ноября отмечают Кузьминки - это праздник, позволяющий собираться в кругу самых близких и направлять все мысли только в позитивное русло.

Чтобы полностью проникнуться атмосферой старинного праздника, в этот день не стоит думать о негативе и избегать стрессовых ситуаций. Лучшее времяпровождение будет в семейном кругу с родственниками. Главная традиция 14 ноября – это отдых. В прошлом было принято подкармливать в этот день дворового духа, чтобы в семье было благополучие. Некоторые считали, что Кузьминки — это отличная дата для проведения свадебных обрядов. Благодаря бракосочетанию в этот день можно было привлечь к молодой паре счастье и долгие годы в браке. Если ли же до свадьбы у молодых людей было еще далеко, то этот день выбирали для знакомства с родителями невесты или жениха.

Согласно приметам, если 14 ноября будет снежная погода, то стоит ожидать долгую и солнечную весну. Если же к этому дню уже замерзнут реки, то стоит готовиться к сильным заморозкам зимой и сильному солнцепеку следующим летом.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:36

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