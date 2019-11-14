"Я против сетевой безнаказанности": Яна Рудковская призвала полицию создать подразделение, следящее за соцсетями
На странице своего Instagram Яна Рудковская написала пост, в котором призвала полицию создать специальное подразделение, следящее за соцсетями. Также знаменитость особо отметила, что она против сетевой безнаказанности.
Недавно Яна Рудковская и Евгений Плющенко сообщили, что их сыну Александру поступают угрозы в Instagram. Сегодня знаменитость опубликовала фото своего завтрака и сообщила, что постоянно думает о недругах сына. Также она призвала правоохранительные органы создать специальное подразделение, которое будет следить за тем, что происходит в социальных сетях, и наказывать людей, пишущих угрозы. Яна Рудковская считает, что соцсети стали частью жизни многих людей и государство должно защищать их даже в интернете.
Также продюсер отметила, что пользователи Сети, которые угрожают детям "должны быть жестко наказаны, а если они психически не здоровы, они должны быть помещены в психиатрические больницы и лечиться". В конце своего поста супруга фигуриста Евгения Плющенко написала, что она против сетевой безнаказанности. Подписчики поддержали знаменитость и согласились с ее словами.
Недавно Яна Рудковская и Евгений Плющенко сообщили, что их сыну Александру поступают угрозы в Instagram. Сегодня знаменитость опубликовала фото своего завтрака и сообщила, что постоянно думает о недругах сына. Также она призвала правоохранительные органы создать специальное подразделение, которое будет следить за тем, что происходит в социальных сетях, и наказывать людей, пишущих угрозы. Яна Рудковская считает, что соцсети стали частью жизни многих людей и государство должно защищать их даже в интернете.
Также продюсер отметила, что пользователи Сети, которые угрожают детям "должны быть жестко наказаны, а если они психически не здоровы, они должны быть помещены в психиатрические больницы и лечиться". В конце своего поста супруга фигуриста Евгения Плющенко написала, что она против сетевой безнаказанности. Подписчики поддержали знаменитость и согласились с ее словами.