"Я против сетевой безнаказанности": Яна Рудковская призвала полицию создать подразделение, следящее за соцсетями

<div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B41qDeKoWmy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style="background:#FFFFFF;line-height:0;padding:0 0;text-align:center;text-decoration:none;width:100%;" target="_blank" rel="noopener external noreferrer"> <div> <div style="background-color:#F4F4F4;border-radius:50%;height:40px;margin-right:14px;width:40px;"></div> <div> <div style="background-color:#F4F4F4;border-radius:4px;height:14px;margin-bottom:6px;width:100px;"></div> <div style="background-color:#F4F4F4;border-radius:4px;height:14px;width:60px;"></div></div></div><div style="padding:19% 0;"></div> <div style="display:block;height:50px;margin:0 auto 12px;width:50px;"></div><div style="padding-top:8px;"> <div style="color:#3897f0;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding:12.5% 0;"></div> <div style="margin-bottom:14px;"><div> <div style="background-color:#F4F4F4;border-radius:50%;height:12.5px;width:12.5px;"></div> <div style="background-color:#F4F4F4;height:12.5px;width:12.5px;margin-right:14px;margin-left:2px;"></div> <div style="background-color:#F4F4F4;border-radius:50%;height:12.5px;width:12.5px;"></div></div><div style="margin-left:8px;"> <div style="background-color:#F4F4F4;border-radius:50%;height:20px;width:20px;"></div> <div style="width:0;height:0;border-top:2px solid transparent;border-left:6px solid #f4f4f4;border-bottom:2px solid transparent;"></div></div><div style="margin-left:auto;"> <div style="width:0px;border-top:8px solid #F4F4F4;border-right:8px solid transparent;"></div> <div style="background-color:#F4F4F4;height:12px;width:16px;"></div> <div style="width:0;height:0;border-top:8px solid #F4F4F4;border-left:8px solid transparent;"></div></div></div></a> <p style="margin:8px 0 0 0;padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B41qDeKoWmy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style="color:#000;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:normal;line-height:17px;text-decoration:none;" target="_blank" rel="noopener external noreferrer">Доброе утро, завтракаем и размышляем ,сколько же ходит ненормальных людей по белому свету... некоторые их них даже преподают в университетах ... ,и наверняка таких ненормальных много среди нас, а мы этого просто не знаем Я считаю,что должны сделать в полиции специальное подразделение которое будет заниматься безобразиями которые творятся в соц сетях, а именно : угрозы, клевета и провокации. Если соц сети стали частью нашей жизни, то наше государство должно также защищать нас и в части этой плоскости тоже! Огромное количество обращений от граждан и известных медийных людей сейчас с этими вопросами!Все эти мерзкие и не совсем видимо здоровые и адекватные нелюди, пишущие угрозы, даже на странице маленьких детей, должны быть жестко наказаны,а если они психически не здоровы,они должны быть помещены в психиатрические больницы и лечиться! Помните то видео, где женщина на улице пырнула ножом мальчика , когда семья спокойно гуляла с 2 детьми по аллее и убежала! Ведь эта семья даже не знала эту женщину! В связи с этим вопрос, если Инстаграм и др соц сети стали частью нашей с Вами жизни,почему до сих пор не создано Отделение в полиции , которое занимается такого рода вопросами! ? Почему любая мразь может написать угрозы жизни ребёнку и безнаказанно гулять по улицам?? А мы должны думать как обезопасить малыша ? Я буду остро поднимать этот вопрос ! Все подробности в моем телеграм- канале «Голубь мира»Я против сетевой безнаказанности ! ! Ссылка на канал в шапке моего профиля ! Всем хорошего дня! 💪🏻</a></p> <p style="color:#c9c8cd;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;line-height:17px;margin-bottom:0;margin-top:8px;overflow:hidden;padding:8px 0 7px;text-align:center;white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style="color:#c9c8cd;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:normal;line-height:17px;" target="_blank" rel="noopener external noreferrer"> Yana Rudkovskaya</a> (@rudkovskayaofficial) <time style="font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;line-height:17px;" datetime="2019-11-14T08:01:32+00:00">14 Ноя 2019 в 12:01 PST</time></p></div></blockquote>" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen>





Недавно Яна Рудковская и Евгений Плющенко сообщили, что их сыну Александру поступают угрозы в Instagram. Сегодня знаменитость опубликовала фото своего завтрака и сообщила, что постоянно думает о недругах сына. Также она призвала правоохранительные органы создать специальное подразделение, которое будет следить за тем, что происходит в социальных сетях, и наказывать людей, пишущих угрозы. Яна Рудковская считает, что соцсети стали частью жизни многих людей и государство должно защищать их даже в интернете.Также продюсер отметила, что пользователи Сети, которые угрожают детям "должны быть жестко наказаны, а если они психически не здоровы, они должны быть помещены в психиатрические больницы и лечиться". В конце своего поста супруга фигуриста Евгения Плющенко написала, что она против сетевой безнаказанности. Подписчики поддержали знаменитость и согласились с ее словами.