Отмечающий 60-летний юбилей Дмитрий Дибров назвал счастьем владение временем

«Я считаю странным, когда телеведущий, достигший 60-летнего возраста, не может посадить своего ребёнка на вертолёт… Чем же тогда он был занят на протяжении предыдущих своих 30-ти лет на этом самом телевидении?!» – удивился Дмитрий Дибров.

« Мне не приходится продавать моё время, занимаясь нелюбимым делом. Работа по душе – это для меня и есть счастье, и я очень долго шёл к нему…. Счастливый человек сам владеет собственным временем», – заключил Дмитрий Дибров.





Детство Дмитрия Диброва прошло в городе Ростов-на-Дону, семья его была успешной и благополучной: отец преподавал на факультете филологии местного госуниверситета, являлся деканом и разговаривал на 12-ти языках. В телепередаче юбиляр расскажет о том, в чём он так и не сумел «догнать» своего родителя, а в чём – даже «перегнал».Дмитрий Дибров – отец пятерых детей, которые родились от разных браков. Дочь Лада и сын Денис уже взрослые. Нынешняя супруга журналиста Полина Диброва родила троих сыновей, и им их звёздный отец предсказывает будущее, связанное с телевидением. Сам же он в своё время работал на 5-ти федеральных ТВ-каналах, является членом Академии Российского телевидения.По словам Дмитрия Диброва, он не видит своих младших сыновей в будущем госслужащими.в шутку отметил звёздный именинник.Своих детей Дмитрий Дибров балует, поскольку может себе это позволить, и не видит в таком отношении к ним чего-то предосудительного. Музыкант старается, чтобы сыновья росли в условиях родительской заботы и любви, потому как только в таком случае они смогут стать успешными людьми во взрослой жизни. 9-летний Александр, 6-летний Фёдор и 4-летний Илья уже катались на верблюдах, летали на вертолётах и плавали с дельфинамиСчастье актёр видит в работе, которой занимается, ведь она ему приносит удовольствие.