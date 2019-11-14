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Отмечающий 60-летний юбилей Дмитрий Дибров назвал счастьем владение временем

14 ноября 60 лет исполняется Дмитрию Диброву – журналисту, телеведущему, режиссёру и продюсеру, певцу, музыканту и актёру. В эфире передачи «Он и Она», которую покажут телезрителям завтра, артист рассказал своей коллеге Кире Прошутинской о том, что счастьем он считает владение собственным временем.

Детство Дмитрия Диброва прошло в городе Ростов-на-Дону, семья его была успешной и благополучной: отец преподавал на факультете филологии местного госуниверситета, являлся деканом и разговаривал на 12-ти языках. В телепередаче юбиляр расскажет о том, в чём он так и не сумел «догнать» своего родителя, а в чём – даже «перегнал».

Дмитрий Дибров – отец пятерых детей, которые родились от разных браков. Дочь Лада и сын Денис уже взрослые. Нынешняя супруга журналиста Полина Диброва родила троих сыновей, и им их звёздный отец предсказывает будущее, связанное с телевидением. Сам же он в своё время работал на 5-ти федеральных ТВ-каналах, является членом Академии Российского телевидения.
Отмечающий 60-летний юбилей Дмитрий Дибров назвал счастьем владение временем

По словам Дмитрия Диброва, он не видит своих младших сыновей в будущем госслужащими. «На данный момент я считаю, что занимаюсь воспитанием трёх популярнейших телеведущих 2087 года», – в шутку отметил звёздный именинник.

Своих детей Дмитрий Дибров балует, поскольку может себе это позволить, и не видит в таком отношении к ним чего-то предосудительного. Музыкант старается, чтобы сыновья росли в условиях родительской заботы и любви, потому как только в таком случае они смогут стать успешными людьми во взрослой жизни. 9-летний Александр, 6-летний Фёдор и 4-летний Илья уже катались на верблюдах, летали на вертолётах и плавали с дельфинами

«Я считаю странным, когда телеведущий, достигший 60-летнего возраста, не может посадить своего ребёнка на вертолёт… Чем же тогда он был занят на протяжении предыдущих своих 30-ти лет на этом самом телевидении?!» – удивился Дмитрий Дибров.


Счастье актёр видит в работе, которой занимается, ведь она ему приносит удовольствие.

« Мне не приходится продавать моё время, занимаясь нелюбимым делом. Работа по душе – это для меня и есть счастье, и я очень долго шёл к нему…. Счастливый человек сам владеет собственным временем», – заключил Дмитрий Дибров.

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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:55

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