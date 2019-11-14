Новые молекулы РНК могут иметь отношение к процессу старения





«Многие прежние исследования по этой теме были направлены на изучение самой известной микроРНК», - утверждает один из авторов новой научной работы, доктор философии и доцент кафедры молекулярной биологии при Центре вычислительной медицины им. Джефферсона Йохей Кирино. По словам ученого, микроРНК является мощной молекулой, способной заметно отклонять производство определенных элементов клеток, которые были закодированы геномом. В результате группа исследователей из США во главе с доктором Кирино решила исследовать новый подтип РКН, который для простоты получил название циклически-фосфатосодержащая РНК или сР-РНК. Ранее специалистам уже было известно о существовании этой необычной формы фосфата на молекулах РНК, но они считали ее промежуточной формой, которая генерируется непосредственно при расщеплении РНК. Современные методы отслеживания РНК путем амплификации и секвенирования молекулы не способны захватывать РНК с помощью циклического фосфатного хвоста. «Данная форма является проблематичной для изучения», - подчеркнул доктор Кирино.Впрочем, три года тому назад лаборатории под руководством ученого удалось создать систему для секвенирования и амплификации сР-РНК, что позволило получить первые результаты исследований этого подтипа молекулы. И уже на первых этапах ученые обнаружили много интересного. А вот вывод о том, что данный вид молекул может быть как-то связан с процессом старения, ученые сделали на основании того, что они в изобилии появляются в тканях всех органов человека, а с возрастом их численность заметно изменяется. В будущем специалисты планируют более подробно изучить этот вопрос.