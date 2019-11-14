Шесть Ил-76МД-90А поступят на вооружение ВС РФ в 2020 году





Московское предприятие по разработке авиационной техники имени С. В. Ильюшина начало сборку передовых реактивных ЛА Ил-76МД-90А. Как сообщает директор компании Юрий Грудинин, в распоряжение Минобороны РФ поступят 6 подобных самолетов, из которых три уже переданы заказчику. Разработка является модернизированной версией высокоплана Ил-76, 39 из которых имеются на вооружении российской авиации, покупка которых обошлось на сумму в 140 млрд рублей.Новые самолеты получили мощные двигатели ПС-90А-76 взамен устаревших агрегатов Д-30КП2, что значительно улучшило точность и безопасность как полета, так и десантирования экипажа. Нововведениями также оказались навигационный комплекс для пилота, технология автоматического управления, поддержка связи "с землей", "стеклянная" кабина и несколько изменений в корпусе транспорта. Они относились к обновлениям в структуре шасси и крыльев, которые предоставят лучшее качество воздушной эксплуатации. Напоминаем, что совсем недавно закончились успешные тесты образца Ил-76МД-90А на взлетно-посадочной площадке "Авиастар-СП".