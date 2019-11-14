Центральный банк назвал пересылку кредитных карт по почте небезопасной





Постоянные и разовые клиенты ОТП-банка начали массово жаловаться на новую услугу финансово-кредитной организации. Дело в том, что многим из них начали приходить по почте именные кредитные карты, а также сопроводительное письмо, содержащее персональные данные. При этом люди, получившие подобные конверты, не обращались в банк с запросом о подобной услуге. Таким образом получение карт банка стало для них полной и к тому же неприятной неожиданностью, так как заставило всерьез волноваться за сохранность своих персональных данных.Клиенты ОТП в своих жалобах утверждают, что карты приходят на старые адреса, так как единственным взаимодействием с банком было оформление кредита много лет назад, и высказывают свое недовольство тем, что непрошенная услуга оказывается даже в том случае, если оформлен письменный отказ от нее. Кроме того, немаловажным остается и вопрос безопасности подобного способа коммуникации учреждения с потенциальным потребителем.По поводу предоставления подобных услуг по почте высказались и эксперты Центрального банка. Они также считают, что рассылка карт и договоров, содержащих персональные контактные данные, с помощью обычных писем является небезопасной. Подобная услуга потенциально опасна тем, что информация, предназначавшаяся клиенту, станет доступна третьим лицам, которые могут использовать ее в целях мошенничества.Специалисты подтверждают, что еще в начале 2000-х пересылка карт по почте активно использовалась, однако достаточно быстро этот метод взаимодействия с клиентом доказал свою неактуальность. Дело в том, что всего около 1% кредиток, полученных таким образом, был активирован, поэтому даже затраты на их изготовление чаще всего не окупались. Учитывая же современный уровень финансового мошенничества, рассылка таких писем стала просто опасной.