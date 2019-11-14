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Центральный банк назвал пересылку кредитных карт по почте небезопасной

Центральный банк не одобрил инициативу ОТП-банка по пересылке именных кредитных карт. По мнению экспертов, рассылка писем, содержащих персональные данные, по почте является небезопасной.
Центральный банк назвал пересылку кредитных карт по почте небезопасной

Постоянные и разовые клиенты ОТП-банка начали массово жаловаться на новую услугу финансово-кредитной организации. Дело в том, что многим из них начали приходить по почте именные кредитные карты, а также сопроводительное письмо, содержащее персональные данные. При этом люди, получившие подобные конверты, не обращались в банк с запросом о подобной услуге. Таким образом получение карт банка стало для них полной и к тому же неприятной неожиданностью, так как заставило всерьез волноваться за сохранность своих персональных данных.

Клиенты ОТП в своих жалобах утверждают, что карты приходят на старые адреса, так как единственным взаимодействием с банком было оформление кредита много лет назад, и высказывают свое недовольство тем, что непрошенная услуга оказывается даже в том случае, если оформлен письменный отказ от нее. Кроме того, немаловажным остается и вопрос безопасности подобного способа коммуникации учреждения с потенциальным потребителем.

По поводу предоставления подобных услуг по почте высказались и эксперты Центрального банка. Они также считают, что рассылка карт и договоров, содержащих персональные контактные данные, с помощью обычных писем является небезопасной. Подобная услуга потенциально опасна тем, что информация, предназначавшаяся клиенту, станет доступна третьим лицам, которые могут использовать ее в целях мошенничества.

Специалисты подтверждают, что еще в начале 2000-х пересылка карт по почте активно использовалась, однако достаточно быстро этот метод взаимодействия с клиентом доказал свою неактуальность. Дело в том, что всего около 1% кредиток, полученных таким образом, был активирован, поэтому даже затраты на их изготовление чаще всего не окупались. Учитывая же современный уровень финансового мошенничества, рассылка таких писем стала просто опасной.

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Главные новости / Экономика
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:48

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