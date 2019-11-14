Звезда "Дом-2" Дарья Пынзарь попалась в очередной раз на неудачном эксперименте с ретушью

Экс-участница телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Даря Пынзарь никогда не делала тайну из того, что пользуется различными графическими программами. По ее словам, подобные редакторы помогают ей преобразить ее внешность. Однако порой вместо хорошего результата она получает обратный эффект. Так, в одной из своих последних публикаций Дарья Пынзарь переборщила с фотошопом и довела цвет своего лица до зеленоватого оттенка. Зеленые пятна видны прямо на лице девушки.Не понравился такой эксперимент и поклонникам Дарьи Пынзарь. Большинство подчеркивает, что в последнее время она перестала выглядеть естественно, а также стала очень похожа на Барби.Но сама Дарья Пынзарь никак не реагирует на слова фолловеров, ведь для нее важно, чтобы на нее с восхищением смотрел ее супруг, а так и есть даже спустя восемь лет брака.