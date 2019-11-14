В Китае поступил в продажу iPhone 11 5G





Так, еще в начале этой недели на одной из популярных торговых площадок в Поднебесной стартовали продажи контрактной версии смартфона iPhone 11 5G, которые ведет крупный оператор China Mobile. Примечателен и тот факт, что новинка с поддержкой сетей пятого поколения стоит даже дешевле стандартной версии популярного «купертиновского» смартфона.Впрочем, название iPhone 11 5G, а также заключение контракта на передачу мобильных данных в сетях нового поколения оказались обычной маркетинговой уловкой, поскольку аппаратной начинки для взаимодействия с 5G-сетями в смартфонах Apple на данный момент нет. Иными словами, покупатели нового устройства все равно продолжат пользоваться возможностями 4G-связи. Первый же реальный смартфон Apple с аппаратной поддержкой сетей 5G будет официально представлен только в сентябре 2020 года.