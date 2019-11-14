В Китае поступил в продажу iPhone 11 5G
После презентации iPhone 11 в сентябре текущего года спрос на смартфоны американской компании Apple на китайском рынке резко возрос. Однако местные операторы связи продолжают искать способы сделать iPhone 11 серии еще более привлекательным для покупателей. Теперь они предлагают им iPhone 11 5G.
Так, еще в начале этой недели на одной из популярных торговых площадок в Поднебесной стартовали продажи контрактной версии смартфона iPhone 11 5G, которые ведет крупный оператор China Mobile. Примечателен и тот факт, что новинка с поддержкой сетей пятого поколения стоит даже дешевле стандартной версии популярного «купертиновского» смартфона.
Впрочем, название iPhone 11 5G, а также заключение контракта на передачу мобильных данных в сетях нового поколения оказались обычной маркетинговой уловкой, поскольку аппаратной начинки для взаимодействия с 5G-сетями в смартфонах Apple на данный момент нет. Иными словами, покупатели нового устройства все равно продолжат пользоваться возможностями 4G-связи. Первый же реальный смартфон Apple с аппаратной поддержкой сетей 5G будет официально представлен только в сентябре 2020 года.
Так, еще в начале этой недели на одной из популярных торговых площадок в Поднебесной стартовали продажи контрактной версии смартфона iPhone 11 5G, которые ведет крупный оператор China Mobile. Примечателен и тот факт, что новинка с поддержкой сетей пятого поколения стоит даже дешевле стандартной версии популярного «купертиновского» смартфона.
Впрочем, название iPhone 11 5G, а также заключение контракта на передачу мобильных данных в сетях нового поколения оказались обычной маркетинговой уловкой, поскольку аппаратной начинки для взаимодействия с 5G-сетями в смартфонах Apple на данный момент нет. Иными словами, покупатели нового устройства все равно продолжат пользоваться возможностями 4G-связи. Первый же реальный смартфон Apple с аппаратной поддержкой сетей 5G будет официально представлен только в сентябре 2020 года.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:18