Названы самые популярные автомобили в октябре на Московском рынке





Как оказалось, лидером рейтинга в октябре 2019 года стала модель KIA Rio. Дилерам корейской марки за отчетный период удалось продать 1 139 единиц этого автомобиля, что, впрочем, сразу на 20% ниже показателей продаж данной модели в октябре 2018 года. Вторая строчка досталась кросс-компакту Hyundai Creta с показателем в 834 продажи и ростом в 22%. «Бронзу» получил бюджетный седан Hyundai Solaris, продажи которого в сравнении с тем же месяцем минувшего года выросли на 6% и в реальном выражении составили 790 экземпляров.В число лидеров вошли также седан KIA Optima и кроссовер Nissan Qashqai, которых было продано 691 и 637 экземпляров соответственно. Японский кроссовер, кстати, поставил рекорд по приросту продаж – в указанном месяце автомобиль разошелся тиражом, который на 70% больше прошлогодних показателей. Далее с 624 продажами следует компактный седан Skoda Rapid, и немецкий Volkswagen Polo (614 продаж).