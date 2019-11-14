Сын Влада Топалова заставляет отца вставать в 6 утра для прогулок

Влад Топалов часто делает публикации с сыном Михаилом и рассказывает преданным поклонникам о его поведении и режиме дня. Сегодня супруг телеведущей Регины Тодоренко опубликовал снимок, на котором он одет в красную куртку и шапку. Фотография сделана на улице во время прогулки певца с сыном. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Влад Топалов написал, что не может понять, почему ребёнку надо встать в 6 утра, чтобы в 7 часов опять заснуть и спать до 11 часов дня.Исполнитель хотел бы, чтобы его сын спал до 10 часов и не просыпался рано. Подписчики написали, что все дети разные, некоторые спят до 9 утра, а другие просыпаются каждый час. Многие отметили, что их дети также встают рано, а потом опять ложатся спать. Всего за 30 минут публикация Влада Топалова набрала более 10 000 лайков.