В Сети продают Volvo 960 с 3042-сильным двигателем
В Сети выставили на продажу седан Volvo 960 1992 года выпуска, который, несмотря на свою сдержанную внешность, имеет полное право называться самым невероятным автомобилем шведской марки. Дело в том, что мощность двигателя этого автомобиля составляет 3042 л.с.
27-летний автомобиль оснащен 10,3-литровым 8-цилиндровым V-образным двигателем мощностью 3042 л.с., который выдает до 4260 Нм максимального крутящего момента. Сейчас этот уникальный экземпляр продается на американской площадке eBay Motors. Как заявляет продавец, машина была собрана лишь в 2018 году и оснащена блоком управления от Megasquirt с впускной системой MSD. А вот внушительный двигатель Chevrolet, который использован в этом скромном шведском седане, был доработан специалистами мастерской Dart Racing с использованием четырех турбин и высокоэффективного нагнетателя TBS. Примечателен и тот факт, что работать этот автомобиль может лишь на специальном гоночном топливе с октановым числом 116.
Внутри автомобиля тоже наблюдаются серьезные изменения. К примеру, всю его переднюю панель пришлось заменить на кастомную версию для того, чтобы разместить там все соответствующие приборы и датчики. А вот руль, рычаг трансмиссии и кресла удалось сохранить от стокового варианта. Стоимость автомобиля на данный момент составляет 11 300 долларов США.
27-летний автомобиль оснащен 10,3-литровым 8-цилиндровым V-образным двигателем мощностью 3042 л.с., который выдает до 4260 Нм максимального крутящего момента. Сейчас этот уникальный экземпляр продается на американской площадке eBay Motors. Как заявляет продавец, машина была собрана лишь в 2018 году и оснащена блоком управления от Megasquirt с впускной системой MSD. А вот внушительный двигатель Chevrolet, который использован в этом скромном шведском седане, был доработан специалистами мастерской Dart Racing с использованием четырех турбин и высокоэффективного нагнетателя TBS. Примечателен и тот факт, что работать этот автомобиль может лишь на специальном гоночном топливе с октановым числом 116.
Внутри автомобиля тоже наблюдаются серьезные изменения. К примеру, всю его переднюю панель пришлось заменить на кастомную версию для того, чтобы разместить там все соответствующие приборы и датчики. А вот руль, рычаг трансмиссии и кресла удалось сохранить от стокового варианта. Стоимость автомобиля на данный момент составляет 11 300 долларов США.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:23