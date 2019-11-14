АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новые молекулы РНК могут иметь отношение к процессу…
EUR 70.67 USD 64.20
Курс валют на 14.11.2019

В Сети продают Volvo 960 с 3042-сильным двигателем

В Сети выставили на продажу седан Volvo 960 1992 года выпуска, который, несмотря на свою сдержанную внешность, имеет полное право называться самым невероятным автомобилем шведской марки. Дело в том, что мощность двигателя этого автомобиля составляет 3042 л.с.

27-летний автомобиль оснащен 10,3-литровым 8-цилиндровым V-образным двигателем мощностью 3042 л.с., который выдает до 4260 Нм максимального крутящего момента. Сейчас этот уникальный экземпляр продается на американской площадке eBay Motors. Как заявляет продавец, машина была собрана лишь в 2018 году и оснащена блоком управления от Megasquirt с впускной системой MSD. А вот внушительный двигатель Chevrolet, который использован в этом скромном шведском седане, был доработан специалистами мастерской Dart Racing с использованием четырех турбин и высокоэффективного нагнетателя TBS. Примечателен и тот факт, что работать этот автомобиль может лишь на специальном гоночном топливе с октановым числом 116.

Внутри автомобиля тоже наблюдаются серьезные изменения. К примеру, всю его переднюю панель пришлось заменить на кастомную версию для того, чтобы разместить там все соответствующие приборы и датчики. А вот руль, рычаг трансмиссии и кресла удалось сохранить от стокового варианта. Стоимость автомобиля на данный момент составляет 11 300 долларов США.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае поступил в продажу iPhone 11…
Звезда "Дом-2" Нелли Ермолаева удивила фанатов снимком с сыном в стиле…
Рэпер T-killah похвастался семейной идиллией на постельном…
Появились новые подробности о видеокартах Intel…
Американские медики нашли простой способ побороть…
"Я против сетевой безнаказанности": Яна Рудковская призвала полицию создать подразделение, следящее за…
Отмечающий 60-летний юбилей Дмитрий Дибров назвал счастьем владение…
Новые молекулы РНК могут иметь отношение к процессу…
Звезда "Дом-2" Дарья Пынзарь попалась в очередной раз на неудачном эксперименте с…
Названы самые популярные автомобили в октябре на Московском…
ПВО «Панцирь-С» переместили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС…
Медики назвали витамины, которые не сочетаются друг с…
В Сети продают Volvo 960 с 3042-сильным…
Сын Влада Топалова заставляет отца вставать в 6 утра для…
Рене Тейлор рассказала о знакомстве с Мэрилин…
Медики рассказали, чем может обернуться для женщин сидение на…
Россия собирается нарастить свои подводные силы в…
Звезда сериала "След" Ольга Копосова рассказала о гибели матери под колёсами…
Флорист сообщила, какие цветы вредят личной…
Плющенко и Рудковская пообещали 1,5 млн рублей за сведения об угрожавших сыну…
Названы 10 причин для ежедневного употребления…
Размер гонорара Аллы Пугачевой за концерт в Минске составил около 18 млн…
Разработчики представили онлайн-сервис, определяющий биологический возраст…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова: «Нет ничего ужасного, если молодой человек поселится у…
На предполагаемого сына Николая Цискаридзе напал…
Hyundai Santa Cruz собираются выпустить в 2021…
Снова свободна: Лолита Милявская отмечает 56-й день…
Как звезды «Дома-2» выглядели в…
Названы продукты, которые мешают лечению простуды и…
Сильно истощавшая Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для…
14 ноября в России отмечают Всемирный день борьбы с…
Участник "Дом-2" Роман Макеев заявил, что семья Рапунцель пожалеет о разрыве с…
Названы автомобили, владельцы которых реже всего становятся виновниками…
«Препараты помогли»: Анастасия Заворотнюк пошла на…
В Сети вспомнили неуязвимый советский лимузин ЗИЛ…
Участник "Дом-2" Роман Макеев вывел из себя маму Алены…
Первый в мире неубиваемый смартфон на Helio P90 достойно прошел тест на…
Минздрав: Пострадавшие при стрельбе в колледже Благовещенска получили множественные огнестрельные…
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева чуть не задохнулась на съемках…
На Камчатке военные отработали аварийный выход из…
Просмотреть все новости