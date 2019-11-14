Американские медики нашли простой способ побороть депрессию
Специалисты из Бостонского университета сумели найти довольно простой способ избавления от депрессивных расстройств. Побороть это состояние, уверены американские медики, помогут йога и простые упражнения.
По мнению врачей, большинству людей, которые страдают от депрессии, нужно заняться несложными дыхательными упражнениями и йогой, сообщает издание «Аргументы недели». Такой вывод основан на результатах исследования, участниками которого стали три десятка человек с соответствующими проблемами.
Напомним, ранее психотерапевт рассказал о причинах появления ночных кошмаров у некоторых людей. Как пишет издание «Слово и дело», эксперт считает, что подобные сновидения могут заметно отразиться на жизни человека.
По мнению врачей, большинству людей, которые страдают от депрессии, нужно заняться несложными дыхательными упражнениями и йогой, сообщает издание «Аргументы недели». Такой вывод основан на результатах исследования, участниками которого стали три десятка человек с соответствующими проблемами.
Напомним, ранее психотерапевт рассказал о причинах появления ночных кошмаров у некоторых людей. Как пишет издание «Слово и дело», эксперт считает, что подобные сновидения могут заметно отразиться на жизни человека.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:00