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Рене Тейлор рассказала о знакомстве с Мэрилин Монро

Актриса Рене Тейлор рассказала поклонникам о знакомстве с Мэрилин Монро. По словам звезды сериала «Няня», при встрече с секс-символом 50-х ее больше всего поразила ее сияющая кожа.

86-летняя актриса Рене Тейлор на днях посетила мероприятие, организованное в честь 50-летия Института театра и кино Ли Страсберга. На светском вечере, который прошел в Нью-Йорке, артистка рассказала присутствующим о знакомстве с самой Мэрилин Монро.

По словам звезды сериала «Няня», она встретила голливудскую диву у знаменитого преподавателя актерского мастерства, к которому часто захаживали и другие знаменитости мировой величины, такие как Марлон Брандо, Дастин Хоффман, Джек Николсон и другие. Рене Тейлор призналась, что была ошеломлена не только внезапно представившейся возможностью лично пообщаться с секс-символом 50-х, но и тем, как выглядела кожа Мэрилин Монро. Актриса призналась, что подобного сияния раньше не видела, поэтому просто не могла не спросить звезду «В джазе только девушки» о том, каким образом та добивается такого потрясающего эффекта.

Монро рассказала Тейлор, что она нашла своеобразный, но действенный способ придать своей коже мягкость и сделать светлее. Для этого певица и модель каждое утро наносила на тело толстый слой вазелина, а потом несколько часов принимала горячую ванную. По словам культовой артистки, подобная процедура стабильно обеспечивала необходимый результат.

После разговора с Мэрилин Монро Рене Тейлор решила и сама стать обладательницей «светящейся» и шелковистой кожи, однако первая же ее попытка последовать примеру кинодивы провалилась. Актриса чуть не уснула, принимая ванну, а из-за нанесенного на тело вазелина быстро соскользнула под воду, в итоге едва не утонув.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:17

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