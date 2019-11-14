ПВО «Панцирь-С» переместили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС РФ





В аэропорту сирийского города Камышлы российские военные обустроили базу для новоприбывших систем противовоздушной обороны «Панцирь-С». Они будут использоваться в сопровождении транспортно-боевых вертолетов ВКС РФ, первую группу которых передислоцировали в этой регион. Как передает телеканал «Звезда», теперь в северном населенном пункте будет располагаться отечественная винтокрылая авиация. Известно, что она будет обеспечивать защиту местной полиции, которая совершает патрули на границе Курдистана и Турции.Осмотр окрестностей на наличие террористов проводится в связи с подписанием российско-турецкого меморандума 22 октября в Сочи. Этот «договор о взаимопонимании» включает 10 пунктов, которые касаются совместного разведения курдских сил в северно-восточных территориях САР. Напоминаем, что еще 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил указ о начале антитеррористической операции в Сирии, которая касается, кроме прочего, обезвреживанием курдских бандформирований и объединений под началом Рабочей партии Курдистана. Известно, что вооруженный конфликт продолжался около 2 недель и завершился выведением курдов-террористов из севера САР.