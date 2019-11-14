Россия собирается нарастить свои подводные силы в Балтике
Балтийский флот в будущем может стать третьим по величине соединением ВМФ России, для нужд которого будут построены субмарины проекта 636.3, способные нести на борту крылатые ракеты типа «Калибр». На данный момент суда этого типа поставляются лишь в ряды ТОФ и ЧФ РФ.
«Главное командование ВМФ страны обсуждает вопрос о строительстве серии подлодок с дизель-электрическими силовыми установками для пополнения рядов БФ РФ», - приводит ТАСС слова одного из своих источников. Отмечается, что появление на вооружении Балтийского флота субмарин «Калибрами» на борту поможет значительно повысить ударный потенциал российских сил в Балтике. Еще один источник агентства добавляет, что в новой серии подлодок для БФ может быть предусмотрено сразу шесть таких судов, в то время как другие российские флоты получают меньшее их количество.
Комментировать эту информацию в главном командовании флота не стали. Агентство при этом отмечает, что ранее специалисты «Адмиралтейских верфей» уже построил шесть субмарин указанного проекта для ЧФ РФ. Кроме того, сейчас в разработке находится еще такое же количество подводных лодок, которые в будущем могут пополнить ряды ТОФ.
«Главное командование ВМФ страны обсуждает вопрос о строительстве серии подлодок с дизель-электрическими силовыми установками для пополнения рядов БФ РФ», - приводит ТАСС слова одного из своих источников. Отмечается, что появление на вооружении Балтийского флота субмарин «Калибрами» на борту поможет значительно повысить ударный потенциал российских сил в Балтике. Еще один источник агентства добавляет, что в новой серии подлодок для БФ может быть предусмотрено сразу шесть таких судов, в то время как другие российские флоты получают меньшее их количество.
Комментировать эту информацию в главном командовании флота не стали. Агентство при этом отмечает, что ранее специалисты «Адмиралтейских верфей» уже построил шесть субмарин указанного проекта для ЧФ РФ. Кроме того, сейчас в разработке находится еще такое же количество подводных лодок, которые в будущем могут пополнить ряды ТОФ.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:04