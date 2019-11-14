Россия собирается нарастить свои подводные силы в Балтике





«Главное командование ВМФ страны обсуждает вопрос о строительстве серии подлодок с дизель-электрическими силовыми установками для пополнения рядов БФ РФ», - приводит ТАСС слова одного из своих источников. Отмечается, что появление на вооружении Балтийского флота субмарин «Калибрами» на борту поможет значительно повысить ударный потенциал российских сил в Балтике. Еще один источник агентства добавляет, что в новой серии подлодок для БФ может быть предусмотрено сразу шесть таких судов, в то время как другие российские флоты получают меньшее их количество.Комментировать эту информацию в главном командовании флота не стали. Агентство при этом отмечает, что ранее специалисты «Адмиралтейских верфей» уже построил шесть субмарин указанного проекта для ЧФ РФ. Кроме того, сейчас в разработке находится еще такое же количество подводных лодок, которые в будущем могут пополнить ряды ТОФ.