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Медики назвали витамины, которые не сочетаются друг с другом

Витамины, как известно, несут в себе немало пользы для организма, однако некоторые из них, по утверждению медиков, довольно плохо сочетаются между собой. Специалисты даже назвали витамины, которые лучше не сочетать.
Медики назвали витамины, которые не сочетаются друг с другом

К примеру, витамин С, который человеку всегда приходится получить извне, поскольку его не способен воспроизвести ни один из органов, отвечает за многие процессы, а также содействует усвоению железа и хрома. При этом его избыток может спровоцировать дефицит меди и замедлить всасывание витамина В12. А вот в случае попадания в организм в сочетании с витамином Е «аскорбинка» проявляет себя наиболее эффективно. Усиливает его действие и наличие еще одного полезного элемента – витамина Р.

Витамин В12, в свою очередь, кроме несовместимости с витамином С, также способен спровоцировать усиление аллергии в случае переизбытка витамина В1. Последний, к слову, лучше не использовать в сочетании с такими элементами, как магний и кальций, поскольку их присутствие заметно снижает растворимость В1 в воде. А вот В6 положительно взаимодействует с рибофлавином (В2), который, в свою очередь, плохо переносит сочетание с железом, цинком и медью. Кроме всего прочего, витамин В6 не следует сочетать с В12, поскольку последний способствует его разрушению.

Есть свои влаги и у фолиевой кислоты (В9), которая плохо сочетается с цинком и чаще «дружит» с витамином С, способствующим ее удержанию в тканях.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:29

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