Медики назвали витамины, которые не сочетаются друг с другом





К примеру, витамин С, который человеку всегда приходится получить извне, поскольку его не способен воспроизвести ни один из органов, отвечает за многие процессы, а также содействует усвоению железа и хрома. При этом его избыток может спровоцировать дефицит меди и замедлить всасывание витамина В12. А вот в случае попадания в организм в сочетании с витамином Е «аскорбинка» проявляет себя наиболее эффективно. Усиливает его действие и наличие еще одного полезного элемента – витамина Р.Витамин В12, в свою очередь, кроме несовместимости с витамином С, также способен спровоцировать усиление аллергии в случае переизбытка витамина В1. Последний, к слову, лучше не использовать в сочетании с такими элементами, как магний и кальций, поскольку их присутствие заметно снижает растворимость В1 в воде. А вот В6 положительно взаимодействует с рибофлавином (В2), который, в свою очередь, плохо переносит сочетание с железом, цинком и медью. Кроме всего прочего, витамин В6 не следует сочетать с В12, поскольку последний способствует его разрушению.Есть свои влаги и у фолиевой кислоты (В9), которая плохо сочетается с цинком и чаще «дружит» с витамином С, способствующим ее удержанию в тканях.