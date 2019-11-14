Звезда сериала "След" Ольга Копосова рассказала о гибели матери под колёсами поезда





В беседе с телеведущим Борис Корчевников Ольга Копосова рассказала, что ее матери приходилось переходить через железную дорогу, чтобы пообедать. Когда актриса снималась в сериале "След", она услышала по радио о том, что произошло несчастье и человека сбил поезд. Тогда артистка даже не подумала, что это может быть ее мать. Спустя несколько часов сотрудники правоохранительных органов пригласили Ольгу Копосову на опознание, погибшей оказалась мать актрисы.Звезда телесериала "След" рассказала, что ее семья очень тяжело переживала трагедию. Работа помогла Ольге Копосовой справится с утратой. Но сестре артистки пришлось нелегко, узнав о смерти матери она потеряла сознание, а после впала в депрессию. Мать актрисы погибла в 2008 году, когда Ольга Копосова получила признание зрителей за исполнение главной роли в сериале "След".