Медики рассказали, чем может обернуться для женщин сидение на корточках





Если длительное время пребывать на корточках, происходит сильное замедление кровообращения и человек ощущает онемение нижних конечностей. Появление варикозного расширения вен не только испортит внешний вид женских ног, но и принесет неприятные болевые ощущения. Также медики предупреждают девушек об угрозе сдавливания половых органов. Поэтому беременным категорически запрещается находится в таком положении, чтобы не спровоцировать выкидыш или преждевременные роды.Существует распространенное мнение, что, присев на корточки, можно помочь организму избавится от болевых ощущений в спине. Но по словам специалистов, это крайне недостоверная информация. В результате нахождения в таком положении в течении 3-4 минут нагрузка на хребет человека только усиливается. Более того, из-за такой привычки страдают и коленные суставы, которые через некоторое время могут быть подвержены разрушению.