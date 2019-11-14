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Медики рассказали, чем может обернуться для женщин сидение на корточках

Медики рассказали, что для женщин сидение на корточках может обернуться тяжелым заболеванием. Из-за такой вредной привычки у представительниц женского пола появляются проблемы с сосудами или нарушается репродуктивное здоровье.

Если длительное время пребывать на корточках, происходит сильное замедление кровообращения и человек ощущает онемение нижних конечностей. Появление варикозного расширения вен не только испортит внешний вид женских ног, но и принесет неприятные болевые ощущения. Также медики предупреждают девушек об угрозе сдавливания половых органов. Поэтому беременным категорически запрещается находится в таком положении, чтобы не спровоцировать выкидыш или преждевременные роды.

Существует распространенное мнение, что, присев на корточки, можно помочь организму избавится от болевых ощущений в спине. Но по словам специалистов, это крайне недостоверная информация. В результате нахождения в таком положении в течении 3-4 минут нагрузка на хребет человека только усиливается. Более того, из-за такой привычки страдают и коленные суставы, которые через некоторое время могут быть подвержены разрушению.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 11:11

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