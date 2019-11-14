Плющенко и Рудковская пообещали 1,5 млн рублей за сведения об угрожавших сыну людях





В Telegram-канале Яны Рудковской «Голубь Мира» появилось сообщение от телеведущей и продюсера. Супруга Евгения Плющенко назначила денежное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за предоставлении информации о недоброжелателях, угрожавших её сыну. Кроме прочего, она пообещала сохранить анонимность информаторов и предоставила личные телефонные номера. Ранее сообщалось, что звездная пара обращалась в московское отделение полиции с заявлением об угрозах 6-летнему Александру Плющенко.Отмечается, что юному фигуристу приходили письма в соцсети Instagram запугивающего характера. Отечественные СМИ сообщали, что неизвестная женщина грозила убийством маленькому спортсмену. Кроме неё, сообщения приходили и от других злоумышленников. На данный момент правоохранительные органы занимаются расследованием дела и личности преследователей. По мнению Яны Рудковской, их семье уже около месяца угрожают анонимные сектанты, якобы предвещающие развод и обнищание. Звезда говорит, что полицейские уже взяли след подозреваемых и заблокировали большинство аккаунтов, связанных с неприятной историей.