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Размер гонорара Аллы Пугачевой за концерт в Минске составил около 18 млн рублей

По словам гендиректора компании РУ-КОНЦЕРТ Евгения Морозова, выступление Примадонны отечественной эстрады в Минске принесло около 30 миллионов российских рублей. Размер же гонорара Аллы Пугачевой за концерт в столице Белоруссии составил 18 миллионов.
Размер гонорара Аллы Пугачевой за концерт в Минске составил около 18 млн рублей

Даже учитывая то, что билеты на концерт Аллы Пугачевой в Минске были значительно дешевле, чем на юбилейное выступление в Москве, организаторы шоу смогли выручить за него внушительную сумму. При том, что в столице Белоруссии удалось исключить из системы распространения перекупщиков, а самый дешевый билет стоил 2000 российских рублей, заполнение зала на 14 000 человек принесло, по самым скромным подсчетам, около 30 миллионов рублей.

Часть суммы пошла на оплату работы организаторов, погашение стоимости аренды «Минск Арены», а также денежное вознаграждение Анастасии Волочковой, которая демонстрировала свои коронные шпагаты на сцене, во время исполнения одной из песен Примадонны отечественной эстрады. Кроме того, по словам гендиректора РУ-КОНЦЕРТ Евгения Морозова, сама Алла Пугачева получила весьма солидный гонорар. Стоимость выступления знаменитой певицы в столице Белоруссии составила 18 миллионов российских рублей. К тому же, артистке даже не пришлось из этих денег выделять что-либо на размещение, так как президент республики Александр Лукашенко выделил для любимой исполнительнице одну из своих загородных резиденций.

Однако даже несмотря на некоторые преимущества проведения концерта в Минске и возможность сэкономить на аренде апартаментов для проживания, по окупаемости шоу вряд ли может сравниться с московским юбилейным выступлением. Одно только то, что билеты на него были раскуплены в течение одного дня, а цены перекупщиков в последствии доходили почти до полумиллиона за партер, указывает на огромные суммы, в которые вылилось это событие. Но кроме того, что Алла Пугачева смогла неплохо заработать на подобном праздновании 70-летия, она продолжает получать «отчисления» за этот концерт, ведь сейчас его начали транслировать во многих кинотеатрах страны.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:30

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