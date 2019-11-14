Флорист сообщила, какие цветы вредят личной жизни





Российский флорист Серафима Агеенко уверена, что люди должны обращать внимание на выбор и сочетание как комнатных цветов, так и тех, которые они дарят своим возлюбленным. В профессиональной среде считается, что здоровое и ухоженное растение способно позитивно влиять не только на эстетическое наслаждение, но и биохимию человека. А ошибки в этом плане могут сопутствовать появлению проблем в личной жизни. К примеру, эксперты крайне не рекомендуют ставить орхидею фаленопсис в спальне молодоженов.Подобный тропический цветок является подходящим для гостиной, но снижает любовный настрой. Обратным эффектом обладают фиалки, вносящие благополучие в семейную жизнь и интимные отношения. Помимо летучих веществ, выделяемых цветами, в флористике также присутствует особенный "язык". Он проявляется в виде символического сочетания отдельных экземпляров, которыми можно выразить целую палитру чувств. Важно проконсультироваться с специалистом, прежде чем экспериментировать с комбинациями красочного подарка для любимых.