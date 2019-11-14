Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова: «Нет ничего ужасного, если молодой человек поселится у меня»

Напомним, что ранее Ольга Бузова осуществила свою мечту и купила квартиру, в которой теперь полным ходом идет ремонт. Будучи участницей телевизионного реалити-шоу "Дом-2", Ольга Бузова очень надеется встретить свою любовь. Однако девушка отмечает и тот факт, что готова к тому, что ее мужчина может поселиться у нее дома. Во-первых, она там создает условия, в которых точно будет комфортно жить, во-вторых, не каждый даже очень обеспеченный мужчина может так просто позволить себе купить жилье в столице.Стоит отметить, что справиться с домашними делами Ольге Бузовой помогает ее помощница. Как отмечает Ольга, у нее есть доступ даже к ее гардеробу, так как не всегда получается найти необходимые вещи очень быстро. При этом Бузова подчеркивает, что не боится домашней работы и вполне может самостоятельно приготовить борщ или салат оливье.Также Ольга Бузова поделилась информацией о том, что никогда не бросает вещи разобранными после концертов, а если даже очень устала, то все равно отправляет все на свои места и лишь потом отдыхает.