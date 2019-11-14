Разработчики представили онлайн-сервис, определяющий биологический возраст человека





Сервис был создан специалистами Национального исследовательского Нижегородского государственного университета. Для получения достоверных результатов эксперты предлагают пользователям внести показатели из общего анализа крови в программу. Благодаря проведению теста пациент получит информацию о своем биологическом возрасте. Эксперты уверяют, что методика полезна и будет использоваться в будущем для диагностики болезней старости. Для получения достоверного результата в ходе тестирования необходимо представить программе несколько биологических маркеров. Например, показатель содержания в крови альбумина, глюкозы, креатина, щелочной фосфотазы и так далее.Основные причины несоответствия хронологического и биологического возраста могут быть в пребывании в состоянии стресса, наличии вредных привычек или тяжелой работы. Также среди симптомов стоит выделить постоянную усталость и боли в органах тела без какой-либо причины.