Разработчики представили онлайн-сервис, определяющий биологический возраст человека
Разработчики онлайн-сервиса «Калькулятор возраста» представили новинку, благодаря которой можно узнать свой биологический возраст и степень изношенности организма. Уникальность сервиса в том, что все результаты можно получить в интернете просто внеся определенные данные в программу.
Сервис был создан специалистами Национального исследовательского Нижегородского государственного университета. Для получения достоверных результатов эксперты предлагают пользователям внести показатели из общего анализа крови в программу. Благодаря проведению теста пациент получит информацию о своем биологическом возрасте. Эксперты уверяют, что методика полезна и будет использоваться в будущем для диагностики болезней старости. Для получения достоверного результата в ходе тестирования необходимо представить программе несколько биологических маркеров. Например, показатель содержания в крови альбумина, глюкозы, креатина, щелочной фосфотазы и так далее.
Основные причины несоответствия хронологического и биологического возраста могут быть в пребывании в состоянии стресса, наличии вредных привычек или тяжелой работы. Также среди симптомов стоит выделить постоянную усталость и боли в органах тела без какой-либо причины.
Сервис был создан специалистами Национального исследовательского Нижегородского государственного университета. Для получения достоверных результатов эксперты предлагают пользователям внести показатели из общего анализа крови в программу. Благодаря проведению теста пациент получит информацию о своем биологическом возрасте. Эксперты уверяют, что методика полезна и будет использоваться в будущем для диагностики болезней старости. Для получения достоверного результата в ходе тестирования необходимо представить программе несколько биологических маркеров. Например, показатель содержания в крови альбумина, глюкозы, креатина, щелочной фосфотазы и так далее.
Основные причины несоответствия хронологического и биологического возраста могут быть в пребывании в состоянии стресса, наличии вредных привычек или тяжелой работы. Также среди симптомов стоит выделить постоянную усталость и боли в органах тела без какой-либо причины.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 10:22