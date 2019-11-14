Hyundai Santa Cruz собираются выпустить в 2021 году





С тех пор, как в Hyundai продемонстрировали концепцию пикапа Santa Cruz на автосалоне в Детройте в 2015 году, компания твердо намекала, что серийная модель уже в пути. Теперь новая модель появится на американском рынке в 2021 году. Корпорация инвестирует в завод в штате Алабама около 410 млн долларов, а к созданию долгожданного автомобиля наймут 200 дополнительных сотрудников. Если бы Santa Cruz был построен сегодня, он стал бы самым компактным пикапом из всех доступных. Известно, что он будет построен на кроссоверной платформе, а не на традиционной грузовой раме.Что касается технических характеристик, то представители марки предпочитают держать большинство подробностей в тайне. Все же известно, что новинка будет поставляться в полноприводном варианте. Стоимость модели оценивается от 20 до 30 тысяч долларов США в зависимости от комплектации. Некоторые эксперты отмечают, что Santa Cruz скорее всего оснастят подобными компонентами, которые имеются в среднегабаритном внедорожнике Santa Fe. Автолюбители также заметили сходство в дизайне и с Honda Ridgeline.