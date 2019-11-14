Как звезды «Дома-2» выглядели в детстве





Одна из самых популярных звезд проекта "Дом-2" Ольга Бузова, которая не просто была его участницей, но и стала ведущей.Известно, что с детских лет Ольга была смышленой девочкой и уже в пять лет сидела за школьной партой. Однако ее учителя остались не совсем довольны тем, какой жизненный путь она себе выбрала.Ольга Рапунцель в детские годы, как и сейчас, очень сильно страдала от недостатка любви родной матери. По ее словам, вся любовь и хорошее отношение всегда доставались ее сестре Алене, а она находилась на вторых ролях.Дарья Пынзарь, напротив, утверждает, что ее детство было очень счастливым, она его провела в основном в Саратовской области. Звезда "Дом-2" отмечает, что и сейчас помнит колыбельную песню, которую ей пела мама и теперь исполняет ее для своих детей.Алена Водонаева с помощью детских снимков пытается доказать, что она никогда не прибегала к пластическим операциям. На фото она очень веселая и явно задорно смеется.Очень милой девочкой была и Александра Черно. Ей об этом писали поклонники после того, как она разместила свое детское фото в Сети. К слову, сейчас Саша пытается вернуться к своему натуральному цвету волос.