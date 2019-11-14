На предполагаемого сына Николая Цискаридзе напал неизвестный





На предполагаемого сына Цискаридзе напал неизвестный мужчина. Этот инцидент произошел в подъезде его дома. Как рассказал позднее сам потерпевший, он сразу заметил, как в подъезд за ним зашел странный мужчина в капюшоне, который показался ему подозрительным. Догадки Акперова подтвердились всего через несколько секунд – у двери квартиры злоумышленник схватил парня и принялся наносить удары в область почек. К счастью Тимур не растерялся и сумел распылить в лицо нападавшему перцовый аэрозоль, что и спасло его от нападения. «Недавно совсем купил баллончик для защиты. А когда увидел странного мужчину, который заходит за мной в подъезд, приготовил его», - приводит слова парня портал «СтарХит».После этого инцидента Акперов написал заявление в органы правопорядка, а сам при этом заявляет, что теперь боится возвращаться к себе домой и вынужден временно переехать в гостиницу.