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На предполагаемого сына Николая Цискаридзе напал неизвестный

После того, как 19-летний Тимур Акперов назвал известного российского артиста балета Николая Цискаридзе своим отцом, его жизнь заметно изменилась. Впрочем, далеко не все перемены можно назвать хорошими. К примеру недавно на молодого человека было совершено нападение.
На предполагаемого сына Николая Цискаридзе напал неизвестный

На предполагаемого сына Цискаридзе напал неизвестный мужчина. Этот инцидент произошел в подъезде его дома. Как рассказал позднее сам потерпевший, он сразу заметил, как в подъезд за ним зашел странный мужчина в капюшоне, который показался ему подозрительным. Догадки Акперова подтвердились всего через несколько секунд – у двери квартиры злоумышленник схватил парня и принялся наносить удары в область почек. К счастью Тимур не растерялся и сумел распылить в лицо нападавшему перцовый аэрозоль, что и спасло его от нападения. «Недавно совсем купил баллончик для защиты. А когда увидел странного мужчину, который заходит за мной в подъезд, приготовил его», - приводит слова парня портал «СтарХит».

После этого инцидента Акперов написал заявление в органы правопорядка, а сам при этом заявляет, что теперь боится возвращаться к себе домой и вынужден временно переехать в гостиницу.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:15

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