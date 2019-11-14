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Снова свободна: Лолита Милявская отмечает 56-й день рождения

Лолита Милявская отмечает свой 56-й день рождения в статусе незамужней женщины. Певица рада тому, что снова свободна и с удовольствием ходит на свидания.
Снова свободна: Лолита Милявская отмечает 56-й день рождения

Личная жизнь Лолиты Милявской всегда была практически такой же насыщенной, как и ее творческая самореализация. Как признается сама певица, она часто принимала страсть за любовь, поэтому браков было так много, но все они заканчивались разводами.

Первый раз под венец Милявская пошла с однокурсником Александром Беляевым, однако студенческий союз распался практически сразу после его официального оформления. Вторым мужем тогда еще начинающей артистки стал Виталий Милявский. Этот брак хоть и был фиктивным, однако дал исполнительнице куда больше предыдущего: под фамилией супруга она обрела известность, а московская прописка помогла освоиться в столице.

Третий брак стал одновременно союзом творческим и семейным, так как певица оформила его с Александром Цекало, с которым выступала в составе кабаре-дуэта «Академия». Эти отношения продлились 12 лет. Юморист и артистка даже стали родителями, однако и это не помогло спасти союз: окончание совместной работы привело и к краху супружеской жизни. Через четыре года после развода Лолита Милявская решила попробовать обрести семейное счастье с бизнесменом Александром Зарубиным. Свадьба знаменитости и ее избранника была шикарной, а их отношения казались фанатам идеальными, однако уже спустя несколько лет на одном из ток-шоу певица заявила, что изменила мужу. Спустя некоторое время пара рассталась, а артистка нашла утешение в объятиях пятого супруга Дмитрия Иванова.

Однако и в этот раз все закончилось разводом. В итоге свой 56-й день рождения Милявская отмечает в статусе незамужней женщины. Но, как всегда, певица не унывает и говорит, что только рада свободе и с удовольствием ходит на свидания.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:01

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