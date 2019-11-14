АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученым удалось взломать вирус…
EUR 70.67 USD 64.20
Курс валют на 14.11.2019

Названы продукты, которые мешают лечению простуды и гриппа

Даже вакцинированные люди, которые придерживаются строгих правил гигиены, не застрахованы от простудных заболеваний и гриппа. И если болезнь началась, очень важно не усугубить состояние организма. В этом смысле, утверждают специалисты, существуют продукты, употребление которых при лечении только мешает выздоровлению.

Во-первых, не помогут быстро излечиться газированные напитки, магазинные соки, жирная еда и продукты с повышенным содержанием сахара. К примеру, его избыток угнетающе воздействует на иммунитет и только провоцирует воспаления. А жирные продукты, в свою очередь, сложнее усваиваются в организме и могут спровоцировать расстройства желудка вплоть до болей. Все эти продукты рекомендуется заменить травяным чаем, а при желании съесть что-либо сладкое лучше отдать предпочтение сухофруктам и меду. В какой-то степени затрудняет лечение от гриппа и других недугов молоко. Некоторые люди даже обращают внимание на тот факт, что при простудных заболеваниях молочные продукты могут уплотнять мокроту, препятствуя ее выведению из дыхательных путей. Впрочем, ученые утверждают, что подтверждения этой теории пока нет. Как бы там ни было, употреблять молочные продукты в период лечения следует с осторожностью.

Не поможет избавиться от болезни и алкоголь, который в такие периоды следует исключить полностью. Дело в том, что спиртное способствует активному обезвоживанию организма, что является недопустимым при ОРВИ, гриппе и других недугах.

Наконец, важно ограничить употребление рафинированных углеводов, которые в принципе не дают организму ничего хорошего. Это не просто высококалорийное питание, которое только нагружает организм, но еще и способно снизить функции лейкоцитов, которые отвечают за эффективность всей иммунной системы организма.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы 10 причин для ежедневного употребления…
Размер гонорара Аллы Пугачевой за концерт в Минске составил около 18 млн…
Разработчики представили онлайн-сервис, определяющий биологический возраст…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова: «Нет ничего ужасного, если молодой человек поселится у…
На предполагаемого сына Николая Цискаридзе напал…
Hyundai Santa Cruz собираются выпустить в 2021…
Снова свободна: Лолита Милявская отмечает 56-й день…
Как звезды «Дома-2» выглядели в…
Названы продукты, которые мешают лечению простуды и…
Сильно истощавшая Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для…
14 ноября в России отмечают Всемирный день борьбы с…
Участник "Дом-2" Роман Макеев заявил, что семья Рапунцель пожалеет о разрыве с…
Названы автомобили, владельцы которых реже всего становятся виновниками…
«Препараты помогли»: Анастасия Заворотнюк пошла на…
В Сети вспомнили неуязвимый советский лимузин ЗИЛ…
Участник "Дом-2" Роман Макеев вывел из себя маму Алены…
Первый в мире неубиваемый смартфон на Helio P90 достойно прошел тест на…
Минздрав: Пострадавшие при стрельбе в колледже Благовещенска получили множественные огнестрельные…
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева чуть не задохнулась на съемках…
На Камчатке военные отработали аварийный выход из…
Звезда "Дом-2" Илья Яббаров предпочитает ездить на автомобилях…
Ученые доказали, что музыка при вождении успокаивает…
В Сети появились фото беременной Анастасии Костенко в…
«С такой едой можно ласты склеить»: Анастасия Волочкова показала свои покупки в…
Анна Семенович попыталась соблазнить шоумена Александра…
Эксперты рассказали, как отличить подделку от оригинальных моторных масел Shell и…
Сын солиста The Rolling Stones Мика Джаггера спел песню Feduk и…
Ученые доказали, что шоколад помогает не только похудеть, но и…
Альбина Джанабаева призналась, что не ревнует Валерия Меладзе к…
Эксперты назвали способ увеличить посещаемость…
«Где у меня жировые складки?»: Наталья Штурм ответила хейтерам снимком в…
Роскосмос: вместо робота «Федора» на МКС отправятся его…
Лиза Арзамасова рассказала об отношениях с коллегами по сериалу «Папины…
Приемная дочь Евгения Осина Анастасия перестала навещать могилу…
День добра: Ольга Бузова спасла бабушку, а Аскольд Запашный исполнил мечту…
"Люблю": Николай Басков трогательно поздравил звезду "Дома-2" Ольгу Орлову с днем…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров расстался с Анстасией…
«Польский Стоунхендж» подвергли радиоуглеродному анализу и установили его…
Адвокат Максима Фадеева объяснил причины роспуска лейбла…
Пользователи Android-смартфонов жалуются на работу новой версии мессенджера…
Просмотреть все новости