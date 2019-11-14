Названы продукты, которые мешают лечению простуды и гриппа





Во-первых, не помогут быстро излечиться газированные напитки, магазинные соки, жирная еда и продукты с повышенным содержанием сахара. К примеру, его избыток угнетающе воздействует на иммунитет и только провоцирует воспаления. А жирные продукты, в свою очередь, сложнее усваиваются в организме и могут спровоцировать расстройства желудка вплоть до болей. Все эти продукты рекомендуется заменить травяным чаем, а при желании съесть что-либо сладкое лучше отдать предпочтение сухофруктам и меду. В какой-то степени затрудняет лечение от гриппа и других недугов молоко. Некоторые люди даже обращают внимание на тот факт, что при простудных заболеваниях молочные продукты могут уплотнять мокроту, препятствуя ее выведению из дыхательных путей. Впрочем, ученые утверждают, что подтверждения этой теории пока нет. Как бы там ни было, употреблять молочные продукты в период лечения следует с осторожностью.Не поможет избавиться от болезни и алкоголь, который в такие периоды следует исключить полностью. Дело в том, что спиртное способствует активному обезвоживанию организма, что является недопустимым при ОРВИ, гриппе и других недугах.Наконец, важно ограничить употребление рафинированных углеводов, которые в принципе не дают организму ничего хорошего. Это не просто высококалорийное питание, которое только нагружает организм, но еще и способно снизить функции лейкоцитов, которые отвечают за эффективность всей иммунной системы организма.