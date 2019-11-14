Сильно истощавшая Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Вообще, делиться с поклонниками собственными секретами красоты и сохранения хорошей формы – нормальная тенденция для отечественных звезд. Вот только подходы Анастасии Волочковой к здоровому питанию и похудению кажутся некоторым ее поклонникам довольно радикальными. Многие уже сейчас отмечают, что танцовщица перестала быть похожей на саму себя и заметно истощала. Между тем, сама балерина недавно опубликовала на своей страничке в Instagram пост, в котором рассказала фанатам о рецепте эффективного напитка для похудения. Как пишет знаменитость, нужно взять кипяток, добавить в него побольше имбиря, немного лимона и меда. Получившийся отвар, по ее словам, помогает бороться с лишним весом.К слову, как рассказывает сама артистка, в последнее время она питается очень мало, а иногда вообще ничего не ест. При этом важными Волочкова называет и регулярные физические нагрузки.