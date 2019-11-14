14 ноября в России отмечают Всемирный день борьбы с диабетом





Диабет - это заболевание, которым в настоящее время страдают более 180 миллионов человек в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, это число, вероятно, к 2030 году увеличится вдвое. 14 ноября Всемирный день борьбы с диабетом отмечается акциями в многочисленных странах, направленных на информирование людей о причинах, симптомах, лечении и мерах профилактики этой болезни. К примеру, в России собираются провести крупные мероприятия в Калининграде, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Москве.В большинстве случаев врачи наблюдают диабет 2 типа, который в значительной степени можно предотвратить с помощью регулярных физических нагрузок, сбалансированного питания, отказа от вредных привычек, потери лишнего веса и создания здоровой среды обитания. Разница между 1 и 2 типами состоит в том, что первый нуждается в ежедневном введении гормона инсулина, а второй регулируется предписанными медикаментами. Основная терапия назначается в соответствии с состоянием больного и направлена на снижение уровня сахара в крови, предотвращение некроза тканей (который часто развивается с ног), а также повышении качества жизни диабетика.