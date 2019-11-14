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Названы автомобили, владельцы которых реже всего становятся виновниками ДТП

Наиболее часто невиновными в дорожных авариях оказываются водители автомобилей марки Land Rover в сравнении с владельцами других премиальных моделей. Такие данные содержатся в отчете специалистов компании «Ренессанс Страхование».

Сообщается, что водители авто британской марки Land Rover в последние несколько лет оказывались невиновными в ДТП в 45,9% случаев. Второе место по этому показателю принадлежит автомобилистами, которые пользуются машинами немецкой марки Mercedes, они оказываются невиновными в дорожных происшествиях в 45,7% случаев. Третью и четвертую строчки рейтинга делят между собой еще два представителя немецкого автопрома – BMW и Audi с показателем 44,9%. Далее в списке нашлось место для японских премиальных марок Lexus и Infiniti с показателями 41,7% и ;1,3% соответственно.

В то же время эксперты отмечают, что владельцы автомобилей Land Rover довольно часто попадают в аварии – 55,3% от всех дорожных инцидентов с участием машин премиальных брендов. Второе место принадлежит водителям BMW (55,2%), далее следует Mercedes (52%). Чуть ниже показатели у моделей марок Audi и Volvo – 51% и 40,9% соответственно.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:21

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