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«Препараты помогли»: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, которая, по сообщаениям СМИ, в последнее время борется с раком мозга, пошла на поправку. По данным некоторых изданий, сейчас угроза жизни знаменитости миновала.
«Препараты помогли»: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Как сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на участников одного из сезонов популярного телешоу «Ледниковый период», который в свое время вела звезда «Моей прекрасной няни», артистка действительно пошла на поправку. На условиях анонимности источник рассказал изданию о том, что в последнее время встречает в прессе заголовки, намекающие на то, что у Заворотнюк может и не быть никакой болезни, однако утверждает, что она действительно борется с опасным недугом. При этом собеседник издания отмечает, что врачам удалось вовремя выявить наличие у артистки заболевания, то есть, ситуация на момент диагностирования не была настолько же необратимой, как в случае с Жанной Фриске. Также отмечается, что неоценимую помощь в лечении Анастасии Заворотнюк оказала Татьяна Навка, принявшая болезнь актрисы близко к сердцу и подключившая все возможности для того, чтобы содействовать ее борьбе с раком.

«Лучшие клиники, опытные специалисты и дорогостоящие препараты помогли. Сейчас в среде фигуристов говорят, что она уже пошла на поправку и угрозы жизни нет», - приводит портал слова источника.

К слову, косвенное подтверждение этой информации появилось и от родных артистки, которые еще ранее сообщали о том, что состояние Заворотнюк никогда не было настолько сложным, как об этом писали в прессе.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:13

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