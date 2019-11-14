«Препараты помогли»: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку





Как сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на участников одного из сезонов популярного телешоу «Ледниковый период», который в свое время вела звезда «Моей прекрасной няни», артистка действительно пошла на поправку. На условиях анонимности источник рассказал изданию о том, что в последнее время встречает в прессе заголовки, намекающие на то, что у Заворотнюк может и не быть никакой болезни, однако утверждает, что она действительно борется с опасным недугом. При этом собеседник издания отмечает, что врачам удалось вовремя выявить наличие у артистки заболевания, то есть, ситуация на момент диагностирования не была настолько же необратимой, как в случае с Жанной Фриске. Также отмечается, что неоценимую помощь в лечении Анастасии Заворотнюк оказала Татьяна Навка, принявшая болезнь актрисы близко к сердцу и подключившая все возможности для того, чтобы содействовать ее борьбе с раком.«Лучшие клиники, опытные специалисты и дорогостоящие препараты помогли. Сейчас в среде фигуристов говорят, что она уже пошла на поправку и угрозы жизни нет», - приводит портал слова источника.К слову, косвенное подтверждение этой информации появилось и от родных артистки, которые еще ранее сообщали о том, что состояние Заворотнюк никогда не было настолько сложным, как об этом писали в прессе.