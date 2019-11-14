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Участник "Дом-2" Роман Макеев вывел из себя маму Алены Рапунцель

Участник телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Роман Макеев в очередной раз вывел из себя Татьяну Владимировну.

Участник "Дом-2" Роман Макеев вывел из себя маму Алены Рапунцель

Напомним, что ранее Алена Рапунцель приняла решение и рассталась с Романом Макеевым. Однако страсти между экс-влюбленными продолжают кипеть. Если посмотреть анонс предстоящего эфира, то становится понятно, что Макеев никак не оставит в покое Татьяну Григорьевскую.

Так, Роман Макеев открыто сказал, что Иосиф Оганесян не совсем подобающим образом шутит про семью Оли и Димы Дмитренко, как раз таки в присутствии его несостоявшейся тещи. Никто из их родственников даже не попытался остановить эту тему, а, наоборот, только посмеялись.


Однако, когда Макеев разговаривал с Татьяной Владимировной, то попытался пойти на попятную, что у него вышло крайне плохо. Она настолько сильно вышла из себя, что высказала ему все то, что о нем думает. Так, Григорьевская назвала его твердолобым и сказала, чтобы он наконец закрыл свой рот и больше ничего не говорил.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:57

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