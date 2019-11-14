В Сети вспомнили неуязвимый советский лимузин ЗИЛ «Скорпион»





Автомобиль под кодовым названием ЗИЛ-41072 был впервые выпущен в 1989 году и внешне он очень напоминает модель 41047, которая стала для него базовой, однако был заметно менее привлекательным – дуги на задних стояках, подножки на боковинах. В общем, выглядела машина так, словно из нее пытались сделать внедорожник для очередного ралли-рейда, однако в самый последний момент передумали. Оснащалась машина 7,7-литровым 8-цилиндровым V-образным двигателем.Этот огромный лимузин не случайно получил название в честь одного из самых опасных насекомых на земле. Его главной задачей было сопровождение кортежей высокопоставленных лиц, а в случае возникновения любой опасной ситуации «Скорпион» был готов прийти на помощь. Способность выдержать настоящий огненный шквал вместе со скрытой в подкапотном пространстве грубой силой считались максимально эффективными средствами.