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Минздрав: Пострадавшие при стрельбе в колледже Благовещенска получили множественные огнестрельные ранения

В произошедшем инциденте в колледже города Благовещенск в Приамурье пострадавшие получили множественные огнестрельные ранения разной степени тяжести. Данную информацию предоставляет Минздрав региона.
Минздрав: Пострадавшие при стрельбе в колледже Благовещенска получили множественные огнестрельные ранения

Согласно информации, жертвами стали трое парней, двум из которых по 17 лет, третьему - 20. После ЧП со стрельбой в Амурском колледже строительства и ЖКХ парни получили серьезные ранения, один из них находится в горбольнице в крайне тяжелом состоянии, второй - средней тяжести, а состояние здоровья третьего пострадавшего озвучено, как компенсированное. В настоящее время квалифицированные медицинские работники оказывают студентам всю необходимую помощь.

Напомним, сегодня, 14 ноября, один из студентов указанного учебного заведения открыл стрельбу в стенах здания. Один молодой человек получил смертельное ранение, трое травмированы. Юноша, стрелявший из огнестрельного оружия в сокурсников, также погиб. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей, проводят экспертизы и осмотр жилья, где жил студент.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:41

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