Минздрав: Пострадавшие при стрельбе в колледже Благовещенска получили множественные огнестрельные ранения





Согласно информации, жертвами стали трое парней, двум из которых по 17 лет, третьему - 20. После ЧП со стрельбой в Амурском колледже строительства и ЖКХ парни получили серьезные ранения, один из них находится в горбольнице в крайне тяжелом состоянии, второй - средней тяжести, а состояние здоровья третьего пострадавшего озвучено, как компенсированное. В настоящее время квалифицированные медицинские работники оказывают студентам всю необходимую помощь.Напомним, сегодня, 14 ноября, один из студентов указанного учебного заведения открыл стрельбу в стенах здания. Один молодой человек получил смертельное ранение, трое травмированы. Юноша, стрелявший из огнестрельного оружия в сокурсников, также погиб. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей, проводят экспертизы и осмотр жилья, где жил студент.