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Первый в мире неубиваемый смартфон на Helio P90 достойно прошел тест на непотопляемость

В начале ноября в продажу поступил новый флагман в линейке защищенных смартфонов компании Ulefone – неубиваемый Armor 7, оснащенный высокопроизводительным процессором Helio P90. Недавно в Сети появился видеоролик, на котором гаджет подвергают самым экстремальным испытаниям, однако он достойно прошел даже тест на непотопляемость.
Первый в мире неубиваемый смартфон на Helio P90 достойно прошел тест на непотопляемость

И если в первом ролике Ulefone Armor 7 бросали на асфальт с высоты в 3 метра, что он, к слову, также достойно пережил, то в новом видео его решили проверить на показатели защиты от воды. Устройство поливали водой, мочили под дождем в лужах, даже купали в море. Но, как видно в конце, никаких проблем в связи с выпавшими на его долю испытаниями Ulefone Armor 7 не испытал.

Напомним, данная модель оснащена 6,3-дюймовым дисплеем, имеет 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти. А особенного внимания заслуживает продвинутый, как для смартфонов такого класса, модуль основных камер. Три матрицы с максимальным разрешением 48 мегапикселей и 10-кратным зумом непременно порадуют любителей хороших фото. Присутствует на борту устройства и чип NFC, без которого сегодня сложно представить современный смартфон. Наконец, завидная автономность телефона обеспечивается аккумуляторной батареей емкостью 5500 мАч.

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Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:49

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