На Камчатке военные отработали аварийный выход из подлодки





«Во время проведения учений экипаж АПЛ в условиях, максимально приближенных к реальным, выполнил нормативы по оперативной герметизации аварийных отсеков, надевания индивидуальных защитных средств и создания обороны», - приводит телеканал «Звезда» слова начальника пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского. Кроме того, сообщается, что аварийные учения были предназначены для проработки действий не только во время тушения пожара, но и во время затопления одного из отсеков.«Кроме всего прочего, подводники дополнительно выполнили задачу по проведению эвакуации личного состава через торпедные пусковые аппараты в условиях залегания судна на дно. С этим сложным учебным элементом экипаж также полностью справился», - добавил Воскресенский.Стоит отметить, что учения по отработке слаженных действий экипажа в борьбе за живучесть подводной лодки являются обязательными в боевой подготовке экипажей российских субмарин перед выходом в море.