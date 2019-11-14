На Камчатке военные отработали аварийный выход из подлодки
На Камчатке на борту АПЛ «Тверь», состоящей на службе в ТОФ России, военные провели учения по борьбе за выживание судна в случае возникновения пожара в одном из ее отсеков. В рамках этих учений военные также проработали меры по спасению экипажа в случае залегания аварийной субмарины на дно.
«Во время проведения учений экипаж АПЛ в условиях, максимально приближенных к реальным, выполнил нормативы по оперативной герметизации аварийных отсеков, надевания индивидуальных защитных средств и создания обороны», - приводит телеканал «Звезда» слова начальника пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского. Кроме того, сообщается, что аварийные учения были предназначены для проработки действий не только во время тушения пожара, но и во время затопления одного из отсеков.
«Кроме всего прочего, подводники дополнительно выполнили задачу по проведению эвакуации личного состава через торпедные пусковые аппараты в условиях залегания судна на дно. С этим сложным учебным элементом экипаж также полностью справился», - добавил Воскресенский.
Стоит отметить, что учения по отработке слаженных действий экипажа в борьбе за живучесть подводной лодки являются обязательными в боевой подготовке экипажей российских субмарин перед выходом в море.
«Во время проведения учений экипаж АПЛ в условиях, максимально приближенных к реальным, выполнил нормативы по оперативной герметизации аварийных отсеков, надевания индивидуальных защитных средств и создания обороны», - приводит телеканал «Звезда» слова начальника пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского. Кроме того, сообщается, что аварийные учения были предназначены для проработки действий не только во время тушения пожара, но и во время затопления одного из отсеков.
«Кроме всего прочего, подводники дополнительно выполнили задачу по проведению эвакуации личного состава через торпедные пусковые аппараты в условиях залегания судна на дно. С этим сложным учебным элементом экипаж также полностью справился», - добавил Воскресенский.
Стоит отметить, что учения по отработке слаженных действий экипажа в борьбе за живучесть подводной лодки являются обязательными в боевой подготовке экипажей российских субмарин перед выходом в море.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:28