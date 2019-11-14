Звезда "Дом-2" Илья Яббаров предпочитает ездить на автомобилях класса-люкс

Среди тех автомобилей, которые Яббаров засветил в социальных сетях, есть BMW, Infiniti и даже Porsche. По его словам, Infiniti Q50 не является его машиной, а принадлежит его друзьям. Однако они дали ему не только прокатиться на ней, но и разрешили сделать несколько фотографий, как говорится, для истории. К слову, его стоимость стартует от 2 миллионов рублей.Ездил звезда "Дом-2" и на Mercedes. Причем Илья Яббаров отмечал, что машина принадлежит именно ему. В этот же список личных автомобилей участника "Дом-2" попала BMW X5 2008.Садился Яббаров и на Porsche Cayenne, но, скорее всего, машина принадлежала другому участнику телестройки. И пока Илья выкладывал фото в Сети с дорогими автомобилями, его начали осуждать, ведь за своей роскошной жизнью он немного подзабыл о своих родных детях и, как известно, не платит им алименты.