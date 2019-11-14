В Сети появились фото беременной Анастасии Костенко в купальнике

Известный футболист решил разнообразить досуг своей жены, а также дочери, и отправился вместе с ними в Абу-Даби. Семья поселилась в отеле, из окна которого открывается шикарный вид на Персидский залив. Сама Анастасия Костенко успела поделиться с поклонниками информацией о том, что ей все очень нравится, но пока она еще не успела все осмотреть, а лишь несколько раз сходила с семьей на пляж и искупалась.Поклонники, глядя на фото модели в купальнике, отметили, что у нее нет ни намека на лишний вес, хотя Анастасия ждет уже второго малыша. Костенко объяснила этот факт хорошей генетикой.Помимо этого, Костенко подчеркнула, что вести активный образ жизни она старалась и когда была беременна Миланой, но отдыхает на море на столь большом сроке впервые. По ее словам, в первый день ей даже безумно хотелось спать, но сейчас все прошло.Для того, чтобы выглядеть стильно, она закупила целую серию купальников, которые предназначены для мамы, а также ее ребенка. Напомним, что ранее семья Тарасовых оказалась в эпицентре скандала о домашнем насилии, но Анастасия Костенко поспешила оправдать мужа и отметила, что рукоприкладство в их семье под запретом.