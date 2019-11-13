День добра: Ольга Бузова спасла бабушку, а Аскольд Запашный исполнил мечту ребенка





Ольга Бузова, как оказалось, однажды помогла бабушке из Брянска. Пожилую женщину избивали, но за нее вступился молодой человек, и сам попавший в бедственное положение. Тогда звезда проследила, чтобы злоумышленники понесли наказание за побои, а затем организовала сбор средств для пенсионерки, и сама перевела местной жительнице внушительную сумму на лекарства. Как отметил представитель певицы, дочь пострадавшей долгое время благодарила звезду "Дома-2" и отмечала, что этих денег им хватит до конца жизни.Знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный однажды приехал в онкоцентр, где встретил маленькую девочку 5 лет. Ребенок понимал, по его словам, что не выживет, и ему было безумно больно смотреть на дитя со взрослыми глазами, понимающими итог. Девочка мечтала потрогать тигра, Запашный и его команда проделали большую организационную работу, чтобы осуществить эту мечту.Похожий случай был и с молодым парнем с Донбасса, добавил Аскольд Запашный. От взрыва молодому человеку оторвало руки и ноги, он стал слепым. Тем не менее, парень очень хотел потрогать тигра, что ему удалось.Звезда проекта "Дом-2" Ольга Орлова является известной зоозащитницей. Она призналась, что приютила уже пятую по счету собаку. Питомца зовут Шена, она очень стара, у нее нет зубов, развился рак молочных желез, опухоль неоперабельна, а метастазы пошли в легкие, саркоптоз и масса кожных заболеваний. Знаменитость отметила, что собака на улицу больше не вернется, хотя она не знает ее историю и все, что было "до".