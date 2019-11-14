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Эксперты рассказали, как отличить подделку от оригинальных моторных масел Shell и Castrol

Обман с помощью контрафактной продукции на современном рынке – явление весьма распространенное. Причем, касается это практически всех сфер, в том числе продажи расходных материалов для автомобилей. Эксперты решили рассказать о том, как распознать подделку моторных масел двух популярных брендов: Shell и Castrol.

Сообщается, к примеру, что производитель моторного масла Shell с недавних пор ввел дополнительную защиту для своей продукции. Теперь на канистры наклеивают специальную этикетку, которая имеет несколько степеней защиты от подделки. На ней присутствует специальный код из 4 цифр, которые должны совпадать с указанным на самой емкости номером партии. Кроме того, наклейки обработаны специальным веществом, которое окрашивает их в красный цвет при смачивании водой. Присутствуют здесь и фирменное анимированное голографическое изображение, и сетка из голографической краски, которая меняет цвет при наклоне от зеленого до серого. Кроме того, прямо под этикеткой расположена еще одна – на ней изображен уникальный код продукта, с помощью которого можно проверить оригинальность масла на официальном сайте производителя.
Эксперты рассказали, как отличить подделку от оригинальных моторных масел Shell и Castrol

Не меньшей популярностью на российском рынке пользуются и моторные масла Castrol. Производитель этой продукции тоже уделяет большое внимание защите от копирования, а потому канистры с маслом недавно получили обновленную крышку с защитной пленкой под ней. Более того, на этикетке должен присутствовать голографический рисунок, а серийный номер наносится с помощью лазерной гравировки. Обязательный атрибут оригинального продукта – этикетка на русском языке. Присутствует и специальный код для проверки подлинности на сайте изготовителя.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 05:09

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