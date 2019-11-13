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Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров расстался с Анстасией Голд

Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров расстался с Анастасией Голд. Только недавно шоумен готовился к приходу в Периметр отца избранницы, а теперь рассказал грустную новость.
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров расстался с Анстасией Голд

Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров буквально шокировал поклонников признанием, что он расстался с Анастасией Голд. Не так давно девушка рассказала, что в Периметр хочет прийти ее отец, а сами влюбленные в скором времени планируют пожениться. Что именно изменилось за столь короткий срок, пока неясно.

Тем не менее, Илья Яббаров поспешил рассказать поклонникам, что они с Анастасией Голд больше не пара. Многие, конечно, не верят в правдивость разлуки, возможно, девушку просто отправили на один из островов, или она решила взять паузу в отношениях. Некоторые даже предположили, что отец Голд забрал дочь с проекта домой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:50

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