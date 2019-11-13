"Люблю": Николай Басков трогательно поздравил звезду "Дома-2" Ольгу Орлову с днем рождения





В разделе Stories Николай Басков опубликовал короткое видео, на котором он обнимает Ольгу Орлову со спины, а звезда проекта "Дом-2" нежно обнимает певца за шею. Артист отметил, что он очень любит коллегу, а также оставил теплое поздравление с днем рождения.Ольга Орлова на ролике предстала в красивом черном корсете, подчеркивающем пышную грудь певицы. День рождения она начала праздновать еще на работе, где выпила бокал шампанского, а затем продолжила отмечать в ночном клубе в компании друзей и знакомых.