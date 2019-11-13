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«Польский Стоунхендж» подвергли радиоуглеродному анализу и установили его возраст

Ученые воспользовались технологией радиоуглеродного анализа, чтобы установить возраст так называемого «польского Стоунхенджа». Во время проведения этого исследования было установлено, что неолитическое строение, расположенное на территории Западноморского воеводства, было сооружено примерно в 4850 году до н.э.
«Польский Стоунхендж» подвергли радиоуглеродному анализу и установили его возраст

Впервые «польский Стоунхендж» был обнаружен два года тому назад и по сей день для ученых оставалось загадкой, в каком году могло быть воздвигнуто это внушительное древнее строение. Его доисторическая структура чем-то напоминает огромную кастрюлю, диаметр которой составляет 110 метров. Вокруг строения были также обнаружены 10 защитных рвов, частокол и трое ворот. Ученые полагают, что в далеком прошлом эта конструкция могла использоваться для совершения разного рода религиозных обрядов. По итогам проведенного недавно радиоуглеродного анализа археологам удалось выяснить, что постройка активно использовалась в течение 200-300 лет, а после была заброшена.

По словам представителя Гданьского университета Ляха Черняка, каждые 10 лет древними людьми вокруг этого сооружения выкапывался новый ров. Кроме того, каждая новая яма непременно делалась крупнее прежней. Теперь ученые планируют выяснить подробности «ритуального календаря», поскольку считают, что работы здесь проводились в полном соответствии с религиозными праздниками тех лет.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:46

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