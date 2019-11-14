Ученые доказали, что шоколад помогает не только похудеть, но и влюбиться





В результате одного из исследований специалисты узнали, что шоколад, включенный в рацион на постоянной основе, улучшает метаболизм, что напрямую связано со снижением индекса массы тела. Также у любителей лакомства улучшалось настроение за счет триптофана, участвующего в выработке серотонина или гормона радости. Витамины B1, B2, B3, E и минералы в шоколаде укрепляют иммунную систему и положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и др.Недавнее же исследование показало, что те люди, которые часто употребляют шоколад, чаще влюбляются, а секрет этого кроется в фенилэтиламине, влияние которого заставляет человека испытывать чувство симпатии к противоположному полу. Стоит отметить, что речь идет именно о черном натуральном шоколаде, а ежедневная норма употребления составляет около 100 граммов продукта.