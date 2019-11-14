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Ученые доказали, что шоколад помогает не только похудеть, но и влюбиться

Ученые в ходе исследований доказали, что употребление шоколада способствует не только похудению, но и помогает влюбиться. Секрет лакомства кроется в содержании большого количества полезных веществ, оказывающих положительное влияние на организм и эмоциональное состояние человека.
Ученые доказали, что шоколад помогает не только похудеть, но и влюбиться

В результате одного из исследований специалисты узнали, что шоколад, включенный в рацион на постоянной основе, улучшает метаболизм, что напрямую связано со снижением индекса массы тела. Также у любителей лакомства улучшалось настроение за счет триптофана, участвующего в выработке серотонина или гормона радости. Витамины B1, B2, B3, E и минералы в шоколаде укрепляют иммунную систему и положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и др.

Недавнее же исследование показало, что те люди, которые часто употребляют шоколад, чаще влюбляются, а секрет этого кроется в фенилэтиламине, влияние которого заставляет человека испытывать чувство симпатии к противоположному полу. Стоит отметить, что речь идет именно о черном натуральном шоколаде, а ежедневная норма употребления составляет около 100 граммов продукта.

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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 03:07

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