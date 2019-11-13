Пользователи Android-смартфонов жалуются на работу новой версии мессенджера WhatsApp





Теперь в числе пострадавших называют владельцев таких моделей, как Google Pixel 3 и 4, Galaxy S9 и S10e. Ранее одни из пользователей смартфона OnePlus пожаловался на резкое сокращение времени автономной работы гаджета после установки обновленной версии мессенджера, в котором отныне поддерживается авторизация по отпечатку пальца. Как обнаружил недовольный пользователь, по данным внутренних счетчиков его смартфона, приложение активно работало и тратило заряд аккумулятора примерно полтора часа, хотя в действительности оно запускалось всего на минуту.Вслед за этим гневным постом последовали также жалобы от владельцев других устройств, которые оставили немало негативных комментариев на страничке мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play. Многие пишут о том, что их телефоны теряют в среднем около трети заряда, стоит им ответить хотя бы на пару сообщений. Некоторым «пострадавшим» помогла переустановка приложения или возврат к более ранней его версии, а тем, кому подобные методы не помогают, рекомендуют временно отказаться от использования WhatsApp хотя бы до тех пор, пока разработчик не устранит проблему.