Пилот американского F-18 врезался в самолет-заправщик, пытаясь сделать селфи





Такие данные приводятся в публикации официального отчета Пентагона. При этом отмечается, что инцидент имел место еще в прошлом году, о чем сообщалось в средствах массовой информации. Впрочем, как выяснилось, причиной того трагического инцидента стала совсем не техническая неисправность воздушного судна, как это оценивалось в первой версии, а полная безответственность пилота истребителя F-18, который во время полета решил сделать селфи.Сообщается, что пилот американского самолета попытался сфотографировать себя прямо во время полета, позируя в кадре читающим книгу. Но уже через секунду он полностью потерял контроль над воздушным судном.Никаких официальных комментариев по поводу этого происшествия со стороны американских властей нет. Впрочем, очевидным является и тот факт, что данный случай послужил основной для введения в ВВС страны новых правил, о чем ранее сообщали различные источники в США.