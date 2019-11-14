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«С такой едой можно ласты склеить»: Анастасия Волочкова показала свои покупки в супермаркете

Известная российская балерина Анастасия Волочкова, судя по всему, отслеживает новости о своей персоне. Между тем, в СМИ в последнее время появляются сообщения об анорексии знаменитости. Возможно, именно по этой причине она решила показать, какие продукты покупает в супермаркете.
«С такой едой можно ласты склеить»: Анастасия Волочкова показала свои покупки в супермаркете

На страничке Волочковой в социальной сети Instagram появилась публикация с фотографией корзины из супермаркета. Этот снимок танцовщице прислала ее домработница, которая делает для нее покупки в одном из магазинов Москвы. Не исключено, что, публикуя этот «гастрономический» пост, артистка хотела показать подписчикам, что худеет она вполне естественным образом – выбирая только натуральную и полезную пищу. Так, на фото с продуктовым набором для Волочковой можно увидеть большое количество зеленого салата и перца чили, низкокалорийный напиток и овощи. А вот спиртного в корзине не оказалось.

Как бы там ни было, но подписчики звезды в соцсети не пришли в восторг от увиденного, а некоторые даже высказали свое недоумение по поводу того, как можно питаться таким набором продуктов. «С такой едой можно ласты склеить», - пишет один из пользователей. «Стройность это хорошо, но не истощение», «Это не правильно, так и до анорексии недалеко», «Я бы на такой еде не больше недели протянула», - пишут другие комментаторы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:11

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