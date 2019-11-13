Роскосмос: вместо робота «Федора» на МКС отправятся его дети





По словам топ-менеджера компании, тот робот, который уже побывал в космосе, на орбиту больше не вернется, вместо него эта миссия будет возложена на «его детей». При этом пресса ранее сообщила о рассмотрения вопроса о возвращении «Федора» на орбиту. «Существует много различных вариантов. Мы на данный момент работаем над новыми роботами, но при необходимости можем дополнительно оснастить и этого робота, чтобы задействовать его снова. Или же будем работать по новым направлениям», - подчеркнул глава НПО «Андроидная техника», специалисты которого и разработали первого робота, побывавшего на МКС.Стоит напомнить, что российский человекоподобный робот впервые отправился на борт орбитальной космической станции еще в августе этого года. Позднее представители Роскосмоса отметили, что вся научная программа, которая была запланирована с участием робота, выполнена успешно.