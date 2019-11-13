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«Выгуливает сумку за 1300 долларов»: Стилист прокомментировала наряд Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак недавно посетила открытие галереи эксклюзивных ковров ручной работы ART Rugs gallery. Примечательно, что там она появилась в наряде, в котором была до этого на премьере одного из спектаклей. Однако стилист Елена Бестави считает, что таким образом журналистка выгуливала дорогую сумку.
«Выгуливает сумку за 1300 долларов»: Стилист прокомментировала наряд Ксении Собчак

На премьере спектакля в Гоголь-центре Ксения Собчак появилась в атласной блузе с рюшами черного цвета, черно-белой юбке плиссе и черных остроносых полуботинках. Сама блондинка ранее признавалась, что у нее совсем нет чувства стиля, однако появиться в мини-юбке на публике она себе больше не позволит. Теперь звезда носит более закрытые вещи от известных брендов.

Позже в том же наряде Ксения Собчак предстала на снимке с открытия галереи дорогих ковров ручной работы ART Rugs gallery. Сменила знаменитость только сумку, а в комментарии написала, что такие произведения искусства действительно не стыдно повесить дома. Поклонникам образ теледивы очень понравился, они отметили его лайками и положительными комментариями.

Стилист и эксперт Елена Бестави тоже прокомментировала выход Ксении Собчак в одном наряде дважды, что обычно блондинке не свойственно. По ее словам, на Собчак были вещи от армянского бренда, стоимость одной только юбки составляет 400 долларов. Однако главным атрибутом специалист назвала сумку в руках знаменитости. Она из последней коллекции Off-White дизайнера Вирджила Абло, а стоимость вещи достигает 1300 долларов. Интересная надпись сверху гласит Cash Inside, или наличные внутри. Таким образом теледива, по мнению стилиста, показала, что она достойна персидских ковров, может себе их позволить и у нее есть деньги. Наряд лишь помог выделить дорогой аксессуар.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:44

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